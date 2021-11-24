Мітинг антиваксів у Києві. Фото: Телеграф

https://racurs.ua/ua/n163486-ojeledycya-i-perekryttya-ruhu-cherez-antyvaksiv-vodiyam-u-kyievi-bude-nelegko.html

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Рух транспорту у центрі Києва сьогодні, 24 листопада, обмежить масова акція, організована антивакцинаторами.

Саме тому з 10.30 до 17.00 у столиці обмежать рух на низці вулиць. Зокрема, на вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі), на Хрещатику та Європейській площі. Також це стосується бульвару Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською) та вулиці Володимирської (від бульвара Тараса Шевченка до вулиці Ірининської). Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Києва у Facebook.

Раніше в Telegram-каналах з’явилися заклики прийти 24 листопада на 10.00 під будівлю Верховної Ради на акцію протесту проти вакцинації. Один з провідників Добровольчого руху ОУН заявляв, що мітинг відбудеться проти «так званої вакцинації» і «медичного примусу щеплюватися».

Крім того, нелегко керувати автомобілем у Києві буде через ожеледицю. Засипати мокрим снігом столицю та область почало 23 листопада ввечері, але вже під ранок 24 листопада сніг почав танути, утворюючи на дорогах ковзанку. Комунальники обробляли мости, підйоми і спуски, а також вулиці з бруківки протиожеледними засобами ще до початку опадів.

Нагадаємо, 3 листопада противники вакцинації вже збиралися під стінами парламенту й вимагали скасувати карантинні правила й виступали проти щеплень. Також мітингувальники блокували рух транспорту центральними вулицями міста.