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Росія - це суцільний головний біль - Україна “вколола” РФ у Твіттері (ФОТО)

Росія — це суцільний головний біль. Україна «вколола» РФ у Твіттері (ФОТО)

8 гру 2021, 14:51
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В офіційному твіттер-акаунті України сусідство з Росією назвали суцільним головним болем.

Відповідно до опублікованого мему, під час мігрені настає головний біль у лобовій частині, при підвищеному тиску — у потилиці, при стресі — у потилиці та скронях.

А життя поруч із РФ позначено як суцільний, тотальний біль голови.

Росія - це суцільний головний біль - Україна “вколола” РФ у Твіттері


Станом на ранок 8 грудня твіт набрав більше 150 тис. уподобань та понад 33 тис. ретвітів.

7 грудня відбулися переговори президента США Джозефа Байдена та очільника РФ Володимира Путіна, які тривали понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Джерело: Ракурс


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