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Росія - це суцільний головний біль - Україна “вколола” РФ у Твіттері (ФОТО)
Росія — це суцільний головний біль. Україна «вколола» РФ у Твіттері (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n164147-rosiya-ce-sucilnyy-golovnyy-bil-ukrayina-vkolola-rf-u-tvitteri-foto.htmlРакурс
В офіційному твіттер-акаунті України сусідство з Росією назвали суцільним головним болем.
Відповідно до опублікованого мему, під час мігрені настає головний біль у лобовій частині, при підвищеному тиску — у потилиці, при стресі — у потилиці та скронях.
А життя поруч із РФ позначено як суцільний, тотальний біль голови.
Станом на ранок 8 грудня твіт набрав більше 150 тис. уподобань та понад 33 тис. ретвітів.
7 грудня відбулися переговори президента США Джозефа Байдена та очільника РФ Володимира Путіна, які тривали понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною.
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