Унікальний будинок вікінгів знайшли археологи в Норвегії. Фото: N+

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Археологи в Норвегії знайшли залишки декількох довгих будинків кінця залізного віку, які належали вікінгам.

Найбільший із них досягав розмірів 60×15 метрів. Про це повідомив Норвезький науково-дослідний інститут культурної спадщини.

На південному сході Норвегії розташована археологічна пам’ятка Геллестад. Широкої популярності вона набула завдяки кораблю-гробниці епохи вікінгів, який був побудований приблизно в 750−850 роках. Дослідники знайшли його завдяки георадару, помітивши під землею рештки дерев’яної конструкції.

У такому судні міг бути похований вождь або знатний воїн. Усього відомо про 15 подібних поховань. Крім того, археологи виявили в Гелестаді залишки стародавнього поселення й низку поховань. Для поселень вікінгів були характерні довгі будинки. Такі споруди одночасно використовувалися як житло, комора, місце для застілля й навіть хлів для худоби.

Головним відкриттям виявилася знахідка будинку довжиною майже 60 метрів і шириною орієнтовно 15 метрів. Це зробило його одним із найбільших довгих будинків, які відомі вченим у Скандинавії. Крім того, археологи знайшли залишки ще чотирьох споруд довжиною приблизно 15−30 метрів і шириною до 13 метрів, а також кілька розораних курганів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вікінги з однієї сім’ї зустрілися в музеї через тисячі років після смерті — масштабне генетичне дослідження їхніх решток допомогло проаналізувати не лише етнічне походження воїнів, а і знайти серед них близьких родичів.