Уникальный дом викингов отыскали археологи в Норвегии. Фото: N+

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Ракурс

Археологи в Норвегии нашли остатки нескольких длинных домов конца железного века, которые принадлежали викингам.

Крупнейший из них достигал размеров 60×15 метров. Об этом сообщил Норвежский научно-исследовательский институт культурного наследия.

На юго-востоке Норвегии расположен археологический памятник Геллестад. Широкую известность он приобрел благодаря кораблю-гробнице эпохи викингов, который был построен примерно в 750−850 годах. Исследователи нашли его благодаря георадару, заметив под землей остатки деревянной конструкции.

В таком судне мог быть похоронен вождь или знатный воин. Всего известно о 15 подобных погребений. Кроме того, археологи обнаружили в Геллестаде остатки древнего поселения и целый ряд погребений. Для поселений викингов были характерны длинные дома. Такие сооружения одновременно использовались в качестве жилья, амбара, места для застолий и даже хлева для скота.

Главным открытием оказалась находка дома длиной около 60 метров и шириной около 15 метров. Это сделало его одним из самых больших длинных домов, которые известны ученым в Скандинавии. Кроме того, археологи нашли остатки еще четырех сооружений длиной около 15−30 метров и шириной до 13 метров, а также несколько распаханных курганов.

Напомним, ранее мы сообщали, что викинги из одной семьи встретились в музее через тысячи лет после смерти — масштабное генетическое исследование их остатков помогло проанализировать не только этническое происхождение воинов, а и найти среди них близких родственников.