Коломойский вышел из наблюдательного совета «1+1» – подробности. Фото: Фокус

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Ракурс

Игорь Коломойский, украинский олигарх, вышел из состава наблюдательного совета компании ООО «ТРК «Студия 1+1». Бизнесмен возглавлял коллегиальный орган около двух лет.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 8 декабря в связи с выходом владельца телеканала из наблюдательного совета утвердил переоформление пяти лицензий. Об этом сообщает «Детектор медиа».

Причины, по которым бизнесмен принял такое решение, члены Нацсовета не указали, пресс-служба медиагруппы об изменении состава наблюдательного совета пока не сообщала.

В феврале этого года Нацсовет проверил каналы группы «1+1» на структуру собственности, не найдя нарушений.

Регулятор получил пояснения и документы по собственности от компании. Согласно этим данным, доля компании Bolvik Ventures LTD в структуре собственности «1+1» составляет 24,51%, и именно такая доля принадлежала Игорю Суркису.

Из декларации народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука за 2019 год стало известно, что его жена Оксана Марченко является конечной бенефициарной владелицей офшорной компании Bolvik Ventures Ltd, которая косвенно владеет долями каналов «1+1», «2+2» и «ТЭТ».

Напомним, 5 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах. Документ определяет, что олигарх — это лицо, имеющее значительный экономический и политический вес в общественной жизни.

Среди критериев определения гражданина олигархом — его «значительное влияние на медиа». 8 ноября Петр Порошенко продал «5 канал» и «Прямой» новому медиахолдингу «в рассрочку».

Источник: «Детектор медиа»