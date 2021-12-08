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Ракурс
Венецианская комиссия не спешит с рассмотрением закона об олигархах

Венецианская комиссия не спешит с рассмотрением закона об олигархах

8 дек 2021, 12:13
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Венецианская комиссия сообщила о перенесении рассмотрения вопроса о предоставлении заключения по поводу антиолигархическому закона, который был принят в Украине весной 2021 года.

Бюро комиссии сообщило, что закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)» вынесут на следующую пленарную сессию, которая состоится во второй половине января 2022 года.

Как рассказала представитель Верховной Рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря, заключение будет предоставлено по срочной процедуре.

Разбор планировали на 10−11 декабря на 129-й пленарной сессии Венецианской комиссии.

Закон об олигархах 5 ноября подписал президент Украины Владимир Зеленский. Он устанавливает критерии определения олигархов и требования к прозрачности контактов политических деятелей и должностных лиц с олигархами или их представителями.


Олигархов в Украине внесут в отдельный реестр. Гражданином, имеющим значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом), будет считаться тот, кто одновременно отвечает по меньшей мере трем таким критериям:

  • участвует в политической жизни;
  • оказывает значительное влияние на средства массовой информации;
  • является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке в соответствии с законом «О защите экономической конкуренции» и в течение одного года поддерживает или усиливает такое положение;
  • подтвержденная стоимость активов и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых является гражданин, превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

После публикации документа начинается отсчет шестимесячного срока для полноценного ввода его норм в действие.

Источник: Ракурс


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