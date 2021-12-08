Венеційська комісія не поспішає з розглядом закону про олігархів, фото - Букви

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Венеційська комісія повідомила про перенесення розгляду питання про надання висновку щодо антиолігархічного закону, який ухвалили в Україні навесні 2021 року.

Бюро комісії повідомило, що закон «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» винесуть на наступну пленарну сесіюї, яка відбудеться у другій половині січня 2022 року.

Як розповіла представник Верховної Ради у Конституційному суді України Ольга Совгиря, висновок буде надано за терміновою процедурою.

Розгляд планували на 10−11 грудня на 129-й пленарній сесії Венеційської комісії.

Закон про олігархів 5 листопада підписав президент України Володимир Зеленський. Він встановлює критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів політичних діячів і посадових осіб з олігархами або їхніми представниками.

Олігархів в Україні внесуть в окремий реєстр. Особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), вважатиметься громадянин, який одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до закону «Про захист економічної конкуренції» та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;

підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 млн прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Після публікації документа починається відлік шестимісячного терміну для повноцінного введення його норм у дію.