https://racurs.ua/n164134-ukrainu-nakrout-ledyanye-dojdi-i-morozy-karta.html

Ракурс

Погода в Украине резко изменится — на всей территории будет ощущаться влияние холодного циклона.

В некоторых регионах ожидается ледяной дождь, снег и ощутимые морозы. Об этом сообщает Gismeteo.

Сегодня, 8 декабря, большую часть Украины накроет снег и дождь, местами возможны ледяные осадки. В нескольких регионах ожидается ухудшение погоды и температурные «качели» из-за мощного холодного циклона, пришедшего из Балкан.

Синоптики прогнозируют от −5 С на западе до +12 °С на юге. На западе страны солнечная погода будет только в Закарпатской области с температурой воздуха до +2°С. В других областях — снег и дождь с дневной температурой в −4 °С. Прогнозируется гололедица.

На севере страны дождь со снегом будет идти весь день, но к вечеру он ослабнет. В Киевской и Черниговской областях ожидается ледяной дождь и минусовая температура — до −2 °С. На Сумщине местами туман.

В центре и на юго-востоке Украины весь день будет идти дождь. Туман ожидается в Харьковской области. Солнечно будет только в частях Луганской и Донецкой областей. В указанных регионах температура плюсовая — от +3°С до+9°С. На юге до +12°С.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Карпатах стала по-настоящему зимней — в Ивано-Франковской области на станции Пожижевская насыпало 45 см снега.

Источник: Gismeteo