Україну накриють крижаний дощ і морози. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n164134-ukrayinu-nakryut-kryjanyy-dosch-i-morozy-karta.html

Ракурс

Погода в Україні різко зміниться — на всій території відчуватиметься вплив холодного циклону.

У деяких регіонах очікується крижаний дощ, сніг та істотні морози. Про це повідомляє Gismeteo.

Сьогодні, 8 грудня, більшу частину України накриє сніг та дощ, місцями можливі крижані опади. У кількох регіонах очікується погіршення погоди і температурні «гойдалки» через потужний холодний циклон, що прийшов із Балкан.

Синоптики прогнозують від −5 °С на заході до +12 °С на півдні. На заході країни сонячна погода буде лише в Закарпатській області із температурою повітря до +2 °С. В інших областях — сніг і дощ із денною температурою у −4 °С. Прогнозується ожеледиця.

На півночі країни дощ зі снігом йтиме весь день, але до вечора він послабшає. У Київській та Чернігівській областях очікується крижаний дощ та мінусова температура — до −2 °С. На Сумщині місцями туман.

У центрі та на південному сході України увесь день йтиме дощ. Туман очікується в Харківській області. Сонячно буде лише в частинах Луганської та Донецької областей. У зазначених регіонах температура плюсова — від +3 °С до +9 °С. На півдні до +12 °С.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Карпатах стала по-справжньому зимовою — в Івано-Франківській області на станції Пожижевська насипало 45 см снігу.

Джерело: Gismeteo