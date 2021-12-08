У Німеччині новий канцлер – Меркель не змогла «пересидіти» Гельмута Коля. Фото: Wikimedia Commons

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Ракурс

Новим канцлером Німеччини депутати парламенту обрали соціал-демократа Олафа Шольца.

Він отримав 395 голосів із 709 можливих. Тепер Шольц вирушить до президентського палацу — згідно з конституцією, саме глава держави призначає нового канцлера. Про це пише DPA.

Після зустрічі з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром Шольц повернеться до парламенту, де прийме присягу.

У вересні у Німеччині відбулися вибори до парламенту. Виборці ФРН обрали депутатів двадцятого за рахунком Бундестагу.

У листопаді в Німеччині оголосили, що три німецькі партії — соціал-демократи, «зелені» та вільні демократи — домовилися про формування нового уряду країни, лідером якого стане Олаф Шольц.

Шольц неодноразово наполягав на прямому діалозі ЄС з Росією. Новий канцлер раніше брав участь в німецько-російському «Петербурзькому діалозі» і вважався висуванцем Герхарда Шредера — екс-канцлера, який називав Путіна «найчистішої води демократом» і зараз очолює раду директорів «Роснафти».

Лідер соціал-демократів вважав, що газогін «Північний потік-2» має бути добудований та запущений. Він пропонував створення посади уповноваження з питання «Північного потоку-2» і продовження транзиту через Україну. Нині така посада є в уряді ФРН.

Минулого тижня, коли США надали Європі розвідувальні дані про нове масштабне скупчення військ РФ на кордоні з Україною, Шольц припустив, що газогін ПП-2 можуть не сертифікувати у випадку прямої агресії Росії.

Меркель не змогла «пересидіти» Гельмута Коля, який працював найдовше на цій посаді. Термін повноважень Меркель склав 16 років і 16 днів, а Коля — 16 років і 26 днів.

Нагадаємо, що Ангела Меркель попрощалася з посадою федерального канцлера Німеччини. Урочиста церемонія відбулася ввечері 2 грудня в Берліні.

Джерело: DPA