Як Німеччина прощається з Меркель

https://racurs.ua/ua/n163930-yak-nimechchyna-proschaietsya-z-merkel-translyaciya.html

Ракурс

Ангела Меркель 2 грудня офіційно прощається з посадою канцлера Німеччини — у Берліні в дворі міністерства оборони ФРН сьогодні ввечері триває урочиста церемонія проводів першої жінки, яка була біля керма німецького уряду. Сама Меркель обрала для цієї церемонії пісню культової виконавиці з НДР в стилі панк-рок Ніни Хаген, яку виконає військовий оркестр.

Ангела Меркель була канцлером Німеччини впродовж 16-ти років. Вона ще обійматиме посаду в. о. канцлера доти, доки парламент не обере їй наступника.

У четвер в Берліні проводять традиційний військовий церемоніальний акт під назвою Der Große Zapfenstreich, який здійснюється для вшанування вищих посадових осіб держави, а також генералів армії, що йдуть у відставку. Цей церемоніал вважається найвищою даниною поваги, яку збройні сили республіки віддають цивільній особі.

Нагадаємо, Меркель обрала для церемонії пісню Ніни Хаген «Ти забув кольорову плівку», яка вперше пролунала у 1974 році. Особливо у ній виділяється такий рядок Nun glaubt uns kein Mensch, wie schön's her war, ha ha («Тепер ніхто нам не повірить, як добре було тут, ха-ха»), пише DW.