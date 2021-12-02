«Люблінський трикутник» схвалив першу спільну заяву

https://racurs.ua/ua/n163929-lublinskyy-trykutnyk-shvalyv-pershu-spilnu-zayavu.html

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«Люблінський трикутник» схвалив першу спільну заяву за підсумками онлайн-переговорів президента України Володимира Зеленського, очільника Польщі Анджея Дуди та лідера Литви Гітанаса Науседи.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Глави держав обговорили ситуацію на кордоні з Білоруссю та нарощення Росією військ біля українського кордону.

У спільній заяві Зеленський, Дуда та Науседа закликали міжнародну спільноту посилити санкції проти Росії, а Кремль — відвести армію від кордонів України та з тимчасово окупованих територій.

Президенти також підняли тему співпраці в рамках Литовсько-польсько-української бригади (ЛитПолУкрбриг). Лідери Польщі й Литви підтвердили повну підтримку курсу України на інтеграцію з ЄС та НАТО.

Окремо було обговорено безпекову загрозу, яку становить «Північний потік — 2» для регіону та Європи загалом. Сторони домовилися й надалі координувати спільні зусилля для протидії цьому геополітичному проекту, — додали в Офісі президента.



Нагадаємо, «Люблінський трикутник» — це новий формат співпраці України, Польщі та Литви. Йдеться про роботу над проектами, зокрема щодо протидії дезінформації й пропаганді РФ.