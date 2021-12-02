«Люблинский треугольник» одобрил первое совместное заявлениеhttps://racurs.ua/n163929-lublinskiy-treugolnik-odobril-pervoe-sovmestnoe-zayavlenie.htmlРакурс
«Люблинский треугольник» одобрил первое совместное заявление по итогам онлайн-переговоров президента Украины Владимира Зеленского, главы Польши Анджея Дуды и лидера Литвы Гитанаса Науседы.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Главы государств обсудили ситуацию на границе с Беларусью и наращивание Россией войск у украинской границы.
В совместном заявлении Зеленский, Дуда и Науседа призвали международное сообщество ужесточить санкции против России, а Кремль — отвести армию от границ Украины и с временно оккупированных территорий.
Президенты также подняли тему сотрудничества в рамках Литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрбриг). Лидеры Польши и Литвы подтвердили полную поддержку курсу Украины на интеграцию с ЕС и НАТО.
Отдельно стороны обсудили угрозу безопасности, которую представляет «Северный поток — 2» для региона и Европы в целом. Президенты договорились и дальше координировать совместные усилия для противодействия этому геополитическому проекту, — добавили в Офисе президента.
Напомним, «Люблинский треугольник» — это новый формат сотрудничества Украины, Польши и Литвы. Речь идет о работе над проектами, в частности, по противодействию дезинформации и пропаганде РФ.