«Люблинский треугольник» одобрил первое совместное заявление

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«Люблинский треугольник» одобрил первое совместное заявление по итогам онлайн-переговоров президента Украины Владимира Зеленского, главы Польши Анджея Дуды и лидера Литвы Гитанаса Науседы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Главы государств обсудили ситуацию на границе с Беларусью и наращивание Россией войск у украинской границы.

В совместном заявлении Зеленский, Дуда и Науседа призвали международное сообщество ужесточить санкции против России, а Кремль — отвести армию от границ Украины и с временно оккупированных территорий.

Президенты также подняли тему сотрудничества в рамках Литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрбриг). Лидеры Польши и Литвы подтвердили полную поддержку курсу Украины на интеграцию с ЕС и НАТО.

Отдельно стороны обсудили угрозу безопасности, которую представляет «Северный поток — 2» для региона и Европы в целом. Президенты договорились и дальше координировать совместные усилия для противодействия этому геополитическому проекту, — добавили в Офисе президента.



Напомним, «Люблинский треугольник» — это новый формат сотрудничества Украины, Польши и Литвы. Речь идет о работе над проектами, в частности, по противодействию дезинформации и пропаганде РФ.