Песню 2021 года в мире и Украине назвали Apple Music и Spotify (ВИДЕО)https://racurs.ua/n163928-pesnu-2021-goda-v-mire-i-ukraine-nazvali-apple-music-i-spotify-video.htmlРакурс
Песню 2021 года в мире и Украине назвали сервисы Apple Music и Spotify. Компании подвели «музыкальные» итоги уходящего года и обнародовали список самых популярных синглов, которые слушали в мире и Украине. Первое место в списке Apple Music занял трек Dynamite, вышедший еще в прошлом году.
Также в рейтинге самых популярных исполнителей 2021 года музыкальные сервисы отметили поп-звезд Эда Ширана, Тейлор Свифт и Bad Bunny. Тем не менее, лучшие позиции на обоих сервисах занимают песни американской певицы и актрисы Оливии Родриго. Ее дебютный хит Drivers License стал самым популярным у пользователей Spotify и вторым в Apple Music.
Аудитория Apple отдала первое место корейской группе BTS с синглом Dynamite в 2020 году. В то же время эта песня не попала в топ-5 сервиса Spotify, который заработал в Южной Корее только в этом году.
Топ-5 песен по версии Apple Music:
Dynamite (BTS)
Drivers Licence (Оливия Родриго)
Positions (Ариана Гранде)
For the Night (Pop Smoke)
Blinding Lights (The Weeknd)
Топ-5 песен по версии Spotify:
Drivers License (Оливия Родриго)
Монтеро (Lil Nas X)
Stay (The Kid Leroy)
Good 4 You (Оливия Родриго)
Levitating (Дуа Липа)
Apple Music также представил рейтинг популярнейших песен в Украине. Первое место в нем занял российский рэп-дуэт HammAli&Navai. В общей сложности в топ-10 песен попал только один исполнитель из Украины с русскоязычной песней. Остальные — преимущественно российские исполнители в стиле рэп.
Птичка (HammAli and Navai)
Rampampam (Minelli)
Чистый (Scriptonite)
Astronaut в the Ocean (Masked Wolf)
Снова я напиваюсь (SLAWA MARLOW)
Minor (Miyagi and Andy Panda)
Пополам (Branya)
Cristal and МОЁТ (Morgenstern)
Патрон (Miyagi and Andy Panda)
The Business (Tiesto)