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Песню 2021 года в мире и Украине назвали Apple Music и Spotify

Песню 2021 года в мире и Украине назвали Apple Music и Spotify (ВИДЕО)

2 дек 2021, 19:36
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Песню 2021 года в мире и Украине назвали сервисы Apple Music и Spotify. Компании подвели «музыкальные» итоги уходящего года и обнародовали список самых популярных синглов, которые слушали в мире и Украине. Первое место в списке Apple Music занял трек Dynamite, вышедший еще в прошлом году.

Также в рейтинге самых популярных исполнителей 2021 года музыкальные сервисы отметили поп-звезд Эда Ширана, Тейлор Свифт и Bad Bunny. Тем не менее, лучшие позиции на обоих сервисах занимают песни американской певицы и актрисы Оливии Родриго. Ее дебютный хит Drivers License стал самым популярным у пользователей Spotify и вторым в Apple Music.

Аудитория Apple отдала первое место корейской группе BTS с синглом Dynamite в 2020 году. В то же время эта песня не попала в топ-5 сервиса Spotify, который заработал в Южной Корее только в этом году.

Топ-5 песен по версии Apple Music:

  1. Dynamite (BTS)

  2. Drivers Licence (Оливия Родриго)

  3. Positions (Ариана Гранде)

  4. For the Night (Pop Smoke)

  5. Blinding Lights (The Weeknd)

Топ-5 песен по версии Spotify:

  1. Drivers License (Оливия Родриго)

  2. Монтеро (Lil Nas X)

  3. Stay (The Kid Leroy)

  4. Good 4 You (Оливия Родриго)

  5. Levitating (Дуа Липа)

Apple Music также представил рейтинг популярнейших песен в Украине. Первое место в нем занял российский рэп-дуэт HammAli&Navai. В общей сложности в топ-10 песен попал только один исполнитель из Украины с русскоязычной песней. Остальные — преимущественно российские исполнители в стиле рэп.

  1. Птичка (HammAli and Navai)

  2. Rampampam (Minelli)

  3. Чистый (Scriptonite)

  4. Astronaut в the Ocean (Masked Wolf)

  5. Снова я напиваюсь (SLAWA MARLOW)

  6. Minor (Miyagi and Andy Panda)

  7. Пополам (Branya)

  8. Cristal and МОЁТ (Morgenstern)

  9. Патрон (Miyagi and Andy Panda)


  10. The Business (Tiesto)

Источник: Ракурс


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