Песню 2021 года в мире и Украине назвали Apple Music и Spotify

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Песню 2021 года в мире и Украине назвали сервисы Apple Music и Spotify. Компании подвели «музыкальные» итоги уходящего года и обнародовали список самых популярных синглов, которые слушали в мире и Украине. Первое место в списке Apple Music занял трек Dynamite, вышедший еще в прошлом году.

Также в рейтинге самых популярных исполнителей 2021 года музыкальные сервисы отметили поп-звезд Эда Ширана, Тейлор Свифт и Bad Bunny. Тем не менее, лучшие позиции на обоих сервисах занимают песни американской певицы и актрисы Оливии Родриго. Ее дебютный хит Drivers License стал самым популярным у пользователей Spotify и вторым в Apple Music.

Аудитория Apple отдала первое место корейской группе BTS с синглом Dynamite в 2020 году. В то же время эта песня не попала в топ-5 сервиса Spotify, который заработал в Южной Корее только в этом году.

Топ-5 песен по версии Apple Music:

Dynamite (BTS) Drivers Licence (Оливия Родриго) Positions (Ариана Гранде) For the Night (Pop Smoke) Blinding Lights (The Weeknd)

Топ-5 песен по версии Spotify:

Drivers License (Оливия Родриго) Монтеро (Lil Nas X) Stay (The Kid Leroy) Good 4 You (Оливия Родриго) Levitating (Дуа Липа)

Apple Music также представил рейтинг популярнейших песен в Украине. Первое место в нем занял российский рэп-дуэт HammAli&Navai. В общей сложности в топ-10 песен попал только один исполнитель из Украины с русскоязычной песней. Остальные — преимущественно российские исполнители в стиле рэп.