Пісню 2021 року у світі й Україні назвали Apple Music і Spotify (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n163928-pisnu-2021-roku-u-sviti-y-ukrayini-nazvaly-apple-music-i-spotify-video.htmlРакурс
Пісню 2021 року у світі й Україні назвали сервіси Apple Music та Spotify. Компанії підбили «музичні» підсумки року й оприлюднили перелік найпопулярніших синглів, які користувачі слухали у світі та Україні. Перше місце у списку Apple Music посів трек Dynamite, який вийшов ще торік.
Також у рейтингу найпопулярніших виконавців 2021 року музичні сервіси відзначили поп-зірок Еда Ширана, Тейлор Свіфт та Bad Bunny. Проте найкращі позиції на обох сервісах займають пісні американської співачки та акторки Олівії Родриго. Її дебютний хіт Drivers License став найпопулярнішим у користувачів Spotify та другим в Apple Music.
Аудиторія Apple віддала перше місце корейському гурту BTS з синглом Dynamite 2020 року. Водночас ця пісня не потрапила до топ-5 сервісу Spotify, який запрацював в Південній Кореї лише цьогоріч.
Топ-5 пісень за версією Apple Music:
Dynamite (BTS)
Drivers Licence (Олівія Родріго)
Positions (Аріана Гранде)
For the Night (Pop Smoke)
Blinding Lights (The Weeknd)
Топ-5 пісень за версією Spotify:
Drivers License (Олівія Родріго)
Montero (Lil Nas X)
Stay (The Kid Leroy)
Good 4 You (Олівія Родріго)
Levitating (Dua Lipa)
Apple Music також представив рейтинг найпопулярніших пісень в Україні. Першу сходинку у ньому посів російський реп-дует HammAli & Navai. Загалом до топ-10 пісень потрапив лише один виконавець з України з російськомовною піснею. Решта — переважно російські виконавці в стилі реп.
Птичка (HammAli and Navai)
Rampampam (Minelli)
Чистый (Scriptonite)
Astronaut in the Ocean (Masked Wolf)
Снова я напиваюсь (SLAWA MARLOW)
Minor (Miyagi and Andy Panda)
Пополам (Branya)
Cristal and МОЁТ (Morgenstern)
Патрон (Miyagi and Andy Panda)
The Business (Tiesto)