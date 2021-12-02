Пісню 2021 року у світі й Україні назвали Apple Music і Spotify

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Пісню 2021 року у світі й Україні назвали сервіси Apple Music та Spotify. Компанії підбили «музичні» підсумки року й оприлюднили перелік найпопулярніших синглів, які користувачі слухали у світі та Україні. Перше місце у списку Apple Music посів трек Dynamite, який вийшов ще торік.

Також у рейтингу найпопулярніших виконавців 2021 року музичні сервіси відзначили поп-зірок Еда Ширана, Тейлор Свіфт та Bad Bunny. Проте найкращі позиції на обох сервісах займають пісні американської співачки та акторки Олівії Родриго. Її дебютний хіт Drivers License став найпопулярнішим у користувачів Spotify та другим в Apple Music.

Аудиторія Apple віддала перше місце корейському гурту BTS з синглом Dynamite 2020 року. Водночас ця пісня не потрапила до топ-5 сервісу Spotify, який запрацював в Південній Кореї лише цьогоріч.

Топ-5 пісень за версією Apple Music:

Dynamite (BTS) Drivers Licence (Олівія Родріго) Positions (Аріана Гранде) For the Night (Pop Smoke) Blinding Lights (The Weeknd)

Топ-5 пісень за версією Spotify:

Drivers License (Олівія Родріго) Montero (Lil Nas X) Stay (The Kid Leroy) Good 4 You (Олівія Родріго) Levitating (Dua Lipa)

Apple Music також представив рейтинг найпопулярніших пісень в Україні. Першу сходинку у ньому посів російський реп-дует HammAli & Navai. Загалом до топ-10 пісень потрапив лише один виконавець з України з російськомовною піснею. Решта — переважно російські виконавці в стилі реп.