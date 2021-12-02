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Ракурс
Пісню 2021 року у світі й Україні назвали Apple Music і Spotify

Пісню 2021 року у світі й Україні назвали Apple Music і Spotify (ВІДЕО)

2 гру 2021, 19:36
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Пісню 2021 року у світі й Україні назвали сервіси Apple Music та Spotify. Компанії підбили «музичні» підсумки року й оприлюднили перелік найпопулярніших синглів, які користувачі слухали у світі та Україні. Перше місце у списку Apple Music посів трек Dynamite, який вийшов ще торік.

Також у рейтингу найпопулярніших виконавців 2021 року музичні сервіси відзначили поп-зірок Еда Ширана, Тейлор Свіфт та Bad Bunny. Проте найкращі позиції на обох сервісах займають пісні американської співачки та акторки Олівії Родриго. Її дебютний хіт Drivers License став найпопулярнішим у користувачів Spotify та другим в Apple Music.

Аудиторія Apple віддала перше місце корейському гурту BTS з синглом Dynamite 2020 року. Водночас ця пісня не потрапила до топ-5 сервісу Spotify, який запрацював в Південній Кореї лише цьогоріч.

Топ-5 пісень за версією Apple Music:

  1. Dynamite (BTS)

  2. Drivers Licence (Олівія Родріго)

  3. Positions (Аріана Гранде)

  4. For the Night (Pop Smoke)

  5. Blinding Lights (The Weeknd)

Топ-5 пісень за версією Spotify:

  1. Drivers License (Олівія Родріго)

  2. Montero (Lil Nas X)

  3. Stay (The Kid Leroy)

  4. Good 4 You (Олівія Родріго)

  5. Levitating (Dua Lipa)

Apple Music також представив рейтинг найпопулярніших пісень в Україні. Першу сходинку у ньому посів російський реп-дует HammAli & Navai. Загалом до топ-10 пісень потрапив лише один виконавець з України з російськомовною піснею. Решта — переважно російські виконавці в стилі реп.

  1. Птичка (HammAli and Navai)

  2. Rampampam (Minelli)

  3. Чистый (Scriptonite)

  4. Astronaut in the Ocean (Masked Wolf)

  5. Снова я напиваюсь (SLAWA MARLOW)

  6. Minor (Miyagi and Andy Panda)

  7. Пополам (Branya)

  8. Cristal and МОЁТ (Morgenstern)

  9. Патрон (Miyagi and Andy Panda)


  10. The Business (Tiesto)

Джерело: Ракурс


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