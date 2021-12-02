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Ракурс
Порядок позбавлення прав водіїв змінив уряд

Порядок позбавлення прав водіїв змінив уряд (ДОКУМЕНТ)

2 гру 2021, 19:07
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Зміни до Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення вніс під час засідання 2 грудня Кабінет міністрів. Тепер водіїв-порушників зможуть позбавляти прав після рішення суду.

Особа вважатиметься позбавленою права керування авто після набрання законної сили рішення служителів Феміди щодо позбавлення цього права. Також, в окремих випадках, якщо рішення про адмінправопорушення (передбачене ст. 130 КупАП) не було ухвалене в установлені строки, водій має право продовжити строк тимчасового дозволу на право керування транспортним засобом або за заявою повернути вилучене посвідчення.


Нагадаємо, раніше комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді включити до порядку денного сесії чотири законопроекти, які підсилюють відповідальність водіїв за перевищення швидкості.

Джерело: Ракурс


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