Порядок позбавлення прав водіїв змінив уряд

https://racurs.ua/ua/n163927-poryadok-pozbavlennya-prav-vodiyiv-zminyv-uryad-dokument.html

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Зміни до Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення вніс під час засідання 2 грудня Кабінет міністрів. Тепер водіїв-порушників зможуть позбавляти прав після рішення суду.

Особа вважатиметься позбавленою права керування авто після набрання законної сили рішення служителів Феміди щодо позбавлення цього права. Також, в окремих випадках, якщо рішення про адмінправопорушення (передбачене ст. 130 КупАП) не було ухвалене в установлені строки, водій має право продовжити строк тимчасового дозволу на право керування транспортним засобом або за заявою повернути вилучене посвідчення.

Нагадаємо, раніше комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді включити до порядку денного сесії чотири законопроекти, які підсилюють відповідальність водіїв за перевищення швидкості.