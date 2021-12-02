13-річний вбивця дівчинки на Харківщині отримав три роки - деталі

https://racurs.ua/ua/n163926-13-richnyy-vbyvcya-divchynky-na-harkivschyni-otrymav-try-roky-detali.html

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13-річний вбивця шестирічної дівчинки Мирослави Третяк отримав три роки у спеціальній навчально-виховній установі для дітей і підлітків. Таке рішення сьогодні ухвалив Вовчанський райсуд Харківської області, який підтримав позицію обласної прокуратури.

До неповнолітнього застосували максимально можливий примусовий захід виховного характеру. Про це повідомив Офіс генпрокурора 2 грудня.

У зв’язку з тим, що неповнолітній не досяг віку кримінальної відповідальності, відповідно до вимог КПК України до нього можливо застосувати лише примусові заходи виховного характеру. Хлопець отримав максимальне покарання, яке було можливе, — підсумували в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, ввечері 28 липня мама дівчинки зі Старого Салтова повідомила поліції, що її донька близько 18.00 пішла з подвір’я будинку з сусідським 13-річним хлопчиком та додому не повернулася. Близько опівночі у покинутому будинку правоохоронці виявили труп дитини з ознаками насильницької смерті (численні забиття голови, обличчя, забої та садна тіла).

Досудове розслідування здійснюють за ч. 2 ст. 115 («умисне вбивство») КК України. Максимальна санкція статті передбачає довічне позбавлення волі, проте школяреві ще не виповнилося 14-ти, коли настає кримінальна відповідальність.