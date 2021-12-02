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Ракурс
13-летний убийца девочки на Харьковщине получил три года - детали

13-летний убийца девочки на Харьковщине получил три года — детали

2 дек 2021, 18:43
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13-летний убийца шестилетней девочки Мирославы Третяк получил три года в специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков. Такое решение сегодня принял Волчанский райсуд Харьковской области, поддержавший позицию областной прокуратуры.

К несовершеннолетнему применили максимально возможную принудительную меру воспитательного характера. Об этом сообщил Офис генпрокурора 2 декабря.

В связи с тем, что несовершеннолетний не достиг возраста уголовной ответственности, согласно требованиям УПК Украины, к нему возможно применить только принудительные меры воспитательного характера. Юноша получил максимальное наказание, которое было возможно, — подытожили в Офисе генпрокурора.


Напомним, вечером 28 июля мама девочки из Старого Салтова сообщила полиции, что ее дочь около 18.00 ушла со двора дома с соседским 13-летним мальчиком и домой не вернулась. Около полуночи в заброшенном доме правоохранители обнаружили труп ребенка с признаками насильственной смерти (многочисленные ушибы головы, лица, ушибы и ссадины тела).

Досудебное расследование проводили по ч. 2 ст. 115 («преднамеренное убийство») УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы, однако школьнику еще не исполнилось 14 лет, когда наступает уголовная ответственность.

Источник: Ракурс


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