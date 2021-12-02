Учения снайперов начала Россия на границе с Украиной

https://racurs.ua/n163925-ucheniya-snayperov-nachala-rossiya-na-granice-s-ukrainoy.html

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Учения снайперов начала Россия на территории областей, граничащих с Украиной и Беларусью. Военные учения снайперских подразделений Западного военного округа РФ стартовали в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.

На учения Москва привлекла свыше 700 военнослужащих. Российские снайперы будут упражняться в специальной, тактической и огневой подготовке.

Специальные курсы включают в себя изучение и практическое применение комплексов разведки, управления и связи КРУС «Стрелец-М», подготовку и маскировку огневых позиций, изучение специальных методик по противостоянию снайперам условного врага, стрельбу по максимально удаленным целям по полученным метеорологическим и баллистическим данным, действия при близком контакте с дозорными группами «врага», включая рукопашный бой, а также борьбу с легкобронированной техникой, — говорится в сообщении пресс-службы армии страны-оккупанта.



На учениях подразделения армии агрессора будут использовать снайперские винтовки СИД, СИД-М, СИД-К, а также снайперские винтовки АСВК.

Напомним, Киев совместно с западными союзниками в последнее время обращает внимание на ухудшение из-за действий России ситуации на Донбассе, наращивании армии РФ вдоль границы с Украиной и усиление дезинформации.