ЕС предоставит Украине 31 млн евро на укрепление ВСУ

https://racurs.ua/n163913-es-predostavit-ukraine-31-mln-evro-na-ukreplenie-vsu.html

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31 млн евро получит Украина от Европейского Союза для укрепления обороны. Деньги будут предоставлены в рамках недавно созданного Европейского фонда обеспечения мира.

Мы высоко ценим этот шаг, подтверждающий стратегические отношения Украина-ЕС, — написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Пакет помощи, по словам главного дипломата Украины, будет включать предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных сил Украины по четырем направлениям:

медицина,

инженерные возможности и мероприятия по разминированию,

мобильность и логистика,

кибербезопасность.



Глава МИД добавил, что материально-техническая помощь ЕС украинской армии — шаг, который в очередной раз продемонстрировал стратегический характер отношений Киева и Брюсселя.

Напомним, решение о помощи ВСУ ЕС принял на фоне агрессии России у границ Украины. Киев совместно с западными союзниками в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации на Донбассе, наращивании армии РФ вдоль границы и усиление российской дезинформации.