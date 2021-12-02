ЕС предоставит Украине 31 млн евро на укрепление ВСУhttps://racurs.ua/n163913-es-predostavit-ukraine-31-mln-evro-na-ukreplenie-vsu.htmlРакурс
31 млн евро получит Украина от Европейского Союза для укрепления обороны. Деньги будут предоставлены в рамках недавно созданного Европейского фонда обеспечения мира.
Мы высоко ценим этот шаг, подтверждающий стратегические отношения Украина-ЕС, — написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Пакет помощи, по словам главного дипломата Украины, будет включать предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных сил Украины по четырем направлениям:
медицина,
инженерные возможности и мероприятия по разминированию,
мобильность и логистика,
кибербезопасность.
Глава МИД добавил, что материально-техническая помощь ЕС украинской армии — шаг, который в очередной раз продемонстрировал стратегический характер отношений Киева и Брюсселя.
Напомним, решение о помощи ВСУ ЕС принял на фоне агрессии России у границ Украины. Киев совместно с западными союзниками в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации на Донбассе, наращивании армии РФ вдоль границы и усиление российской дезинформации.