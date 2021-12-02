ЄС надає Україні 31 млн євро на зміцнення ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n163913-ies-nadaie-ukrayini-31-mln-ievro-na-zmicnennya-zsu.html

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31 млн євро отримає Україна від Європейського Союзу для зміцнення оборони. Гроші нададуть у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру.

Ми високо цінуємо цей крок, який підтверджує стратегічні відносини Україна-ЄС, — написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Пакет допомоги, зі слів головного дипломата України, включатиме надання матеріально-технічної допомоги для розвитку та зміцнення потенціалу Збройних сил України за чотирма напрямами:

медицини,

інженерних спроможностей та заходів із розмінування,

мобільності та логістики,

кібербезпеки.



Очільник МЗС додав, що матеріально-технічна допомога ЄС українській армії — крок, який вкотре засвідчив стратегічний характер відносин Києва та Брюсселя.

Нагадаємо, рішення щодо допомоги ЗСУ ЄС ухвалив на тлі агресії Росії біля кордонів України. Київ спільно із західними союзниками останнім часом звертають увагу на загострення Росією безпекової ситуації на Донбасі, нарощування війська вздовж кордону та посилення російської дезінформації.