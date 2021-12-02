Через загрозу вторгнення РФ Україна просить грошей в ЄС. Фото: Слово і діло

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Фінансову допомогу від Європейського Союзу хоче отримати Україна. Причиною стало зростання загрози повномасштабного російського вторгнення.

Єврокомісія готова надавати Україні подальшу підтримку. Вона виконуватиметься паралельно з новою програмою від Міжнародного валютного фонду. Про це повідомляє Bloomberg.

Ми офіційно звернулися до Європейської комісії з проханням про довгострокову макрофінансову програму для забезпечення стабільного фінансування на найближчі роки, — цитує агентство уповноваженого з питань управління держборгом Юрія Буцу.

Виконавчий орган ЄС протягом найближчих тижнів обговорить підтримку України з посадовцями МВФ, щоб переконатися, що вона відповідає умовам, встановленим Фондом.

25 жовтня Україна отримала від Європейської комісії другий транш п’ятої програми макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро.

Нагадаємо, що Зеленський хоче провести прямі переговори з Росією. Про це він заявив 1 грудня під час виступу у Верховній Раді зі щорічним посланням до парламенту. Президент також назвав українську армію найкращою у світі, яка здатна захистити населення.

Джерело: Bloomberg