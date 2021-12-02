Из-за угрозы вторжения РФ Украина просит денег в ЕС. Фото: Слово и Дело

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Финансовую помощь от Европейского Союза хочет получить Украина. Причиной стал рост угрозы полномасштабного российского вторжения.

Еврокомиссия готова оказывать Украине дальнейшую поддержку. Она будет выполняться параллельно с новой программой от Международного валютного фонда. Об этом сообщает Bloomberg.

Мы официально обратились в Европейскую комиссию с просьбой о долгосрочной макрофинансовой программе для обеспечения стабильного финансирования на ближайшие годы, — цитирует агентство уполномоченного по вопросам управления госдолгом Юрия Буцу.

Исполнительный орган ЕС в ближайшие недели обсудит поддержку Украины с должностными лицами МВФ, чтобы убедиться, что она отвечает условиям, установленным Фондом.

25 октября Украина получила от Европейской комиссии второй транш пятой программы макрофинансовой помощи в размере 600 млн. евро.

Напомним, что Зеленский хочет провести прямые переговоры с Россией. Об этом он заявил 1 декабря, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием к парламенту. Президент также назвал украинскую армию лучшей в мире, которая способна защитить население.

Источник: Bloomberg