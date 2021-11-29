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Ракурс
Возможность нападения России на Украину в Кремле назвали «истерикой». Фото: ТАСС

Возможность нападения России на Украину в Кремле назвали «истерикой»

29 ноя 2021, 08:32
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Нападение России на Украину может произойти уже этой зимой. Тем временем Кремль продолжает отрицать возможность новой агрессии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление об этом «истерикой, которую нагнетают англосаксонские и украинские СМИ, а также сам президент Украины Владимир Зеленский». Он добавил, что такая позиция украинской власти «абсолютно неприемлемая».

Сами утверждения о том, что Россия на кого-то собирается наступать, и упреки в адрес России в том плане, что Россия как-то агрессивно себя ведет, абсолютно беспочвенны, — заявил Песков, комментируя высказывание Зеленского о том, что президент РФ Владимир Путин должен публично сказать об отсутствии планов нападения на Украину.

Представитель Кремля считает, что обвинения в агрессии «могут быть попыткой скрыть подготовку к силовому решению вопроса в Донбассе». Также он отказался комментировать, получила ли Россия списки об обмене пленными.

Россия — абсолютно миролюбивая страна, которая заинтересована в добрых отношениях со своими соседями, — заверил пресс-секретарь Путина.


Напомним, Владимир Зеленский прокомментировал угрозу полномасштабного вторжения Российской Федерации. Он сообщил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак в ближайшее время попытается связаться с российскими властями.

Также президент добавил, что украинская армия полностью контролирует границы нашей страны и готова к любой эскалации.

Источник: Ракурс


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