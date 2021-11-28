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Ракурс
Кулеба. Фото: РБК Украина

Украина не ищет войны — Кулеба о возвращении Донбасса

28 ноя 2021, 15:58
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Война на Донбассе может прекратиться только путем дипломатии. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не настроена возвращать Донбасс силой и не видит альтернативы минским соглашениям.

Он подчеркнул, что Украина не нападала, а потому не собирается решать проблему военным путем. Об этом Кулеба заявил в интервью немецкому изданию Zeit.

Некоторые страны, к сожалению, склоняются к российскому нарративу о том, что Украину нельзя вооружать, потому что это будто бы ободряет нас или побуждает к любым военным действиям… Мы ни на кого не нападаем и проблему на Донбассе не будет решать военным путем, — заявил Кулеба.


По его словам, есть только одна альтернатива дипломатии — война, и Украина не ищет войны. Поэтому вся политика Украины направлена ​​на избегание военного сценария, потому что на этот раз кровопролитие было бы гораздо больше, чем в 2014 году.

Напомним, ранее мы сообщали, что нападение России на Украину может произойти уже этой зимой. США рассматривают два сценария действий на случай вторжения России в Украину. Они предусматривают усиление оборонного потенциала Украины и прекращение оказания помощи.

Источник: Ракурс


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