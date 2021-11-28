Кулеба. Фото: РБК Украина

https://racurs.ua/n163681-ukraina-ne-ischet-voyny-kuleba-o-vozvraschenii-donbassa.html

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Война на Донбассе может прекратиться только путем дипломатии. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не настроена возвращать Донбасс силой и не видит альтернативы минским соглашениям.

Он подчеркнул, что Украина не нападала, а потому не собирается решать проблему военным путем. Об этом Кулеба заявил в интервью немецкому изданию Zeit.

Некоторые страны, к сожалению, склоняются к российскому нарративу о том, что Украину нельзя вооружать, потому что это будто бы ободряет нас или побуждает к любым военным действиям… Мы ни на кого не нападаем и проблему на Донбассе не будет решать военным путем, — заявил Кулеба.



По его словам, есть только одна альтернатива дипломатии — война, и Украина не ищет войны. Поэтому вся политика Украины направлена ​​на избегание военного сценария, потому что на этот раз кровопролитие было бы гораздо больше, чем в 2014 году.

Напомним, ранее мы сообщали, что нападение России на Украину может произойти уже этой зимой. США рассматривают два сценария действий на случай вторжения России в Украину. Они предусматривают усиление оборонного потенциала Украины и прекращение оказания помощи.