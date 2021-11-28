Кулеба. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163681-ukrayina-ne-shukaie-viyny-kuleba-pro-povernennya-donbasu.html

Ракурс

Війна на Донбасі може припинитися тільки шляхом дипломатії. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не налаштована повертати Донбас силою й не бачить альтернативи мінським угодам.

Він наголосив, що Україна не нападала, а тому не збирається розв’язувати проблему військовим шляхом. Про це Кулеба заявив в інтерв’ю німецькому виданню Zeit.

Деякі країни, на жаль, схиляються до російського наративу про те, що Україну не можна озброювати, тому що це ніби-то підбадьорює нас або спонукає до будь-яких військових дій… Ми ні на кого не нападали й не збираємося розв’язувати проблему на Донбасі військовим шляхом, — заявив Кулеба.



За його словами, є тільки одна альтернатива дипломатії — війна, й Україна не шукає війни. Тому вся політика України спрямована на уникнення військового сценарію, тому що на цей раз кровопролиття було б набагато більше, ніж у 2014 році.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що напад Росії на Україну може статися вже цієї зими. США розглядають два сценарії дій на випадок вторгнення РФ в Україну. Вони передбачають посилення оборонного потенціалу України та припинення надання допомоги.