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Ракурс

Мокрий сніг і зливи накриють всю Україну (КАРТА)

28 лис 2021, 15:15
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Погода в Україні 29 листопада переважатиме похмура, синоптики прогнозують зливи і мокрий сніг по всій Україні, сніжитиме переважно на заході. На півдні та сході України температура сягатиме +15° вище нуля.

Пориви вітру перебуватимуть в межах 7−12 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Опади в Європі. Карта: Gismeteo

Температура в Європі. Карта: Gismeteo

Погода в Києві 29 листопада буде похмурою, в столиці дощитиме. Вночі температура повітря впаде до +6°, а вдень повітря прогріється до 7−9° вище нуля.

Погода у Києві. Карта: Gismeteo

Погода в Харкові буде тепла, місто накриють зливи. Градуси опустяться до 7° тепла вночі і підскочать до +13 тепла вдень.

Погода в Харкові. Карта: Gismeteo

Погода в Одесі завтра спостерігатиметься надзвичайно тепла і похмура. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 7−9° тепла, а вдень обіцяють 13−15° вище нуля.

Погода в Одесі. Карта: Gismeteo

Погодні умови у Львові в понеділок будуть дощовими і похмурими, йтиме сніг. Стовпчики термометрів вночі покажуть від +2 до +4° тепла, а вдень обіцяють 2−4° тепла.

Погода у Львові. Карта: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 29 листопада прогнозується спокійна — магнітних бурь не прогнозують.


Геомагнітна обстановка. Карта: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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