https://racurs.ua/ua/n163680-mokryy-snig-i-zlyvy-nakryut-vsu-ukrayinu-karta.html

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Погода в Україні 29 листопада переважатиме похмура, синоптики прогнозують зливи і мокрий сніг по всій Україні, сніжитиме переважно на заході. На півдні та сході України температура сягатиме +15° вище нуля.

Пориви вітру перебуватимуть в межах 7−12 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві 29 листопада буде похмурою, в столиці дощитиме. Вночі температура повітря впаде до +6°, а вдень повітря прогріється до 7−9° вище нуля.

Погода в Харкові буде тепла, місто накриють зливи. Градуси опустяться до 7° тепла вночі і підскочать до +13 тепла вдень.

Погода в Одесі завтра спостерігатиметься надзвичайно тепла і похмура. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 7−9° тепла, а вдень обіцяють 13−15° вище нуля.

Погодні умови у Львові в понеділок будуть дощовими і похмурими, йтиме сніг. Стовпчики термометрів вночі покажуть від +2 до +4° тепла, а вдень обіцяють 2−4° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 29 листопада прогнозується спокійна — магнітних бурь не прогнозують.

Джерело: Gismeteo