https://racurs.ua/n163680-mokryy-sneg-i-livni-nakrout-vsu-ukrainu-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 29 ноября будет преобладать пасмурная, синоптики прогнозируют ливни и мокрый снег по всей Украине, больше всего снега ожидается на западе. На юге и востоке Украины температура будет достигать +15° выше нуля.

Порывы ветра будут находиться в пределах 7−12 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 29 ноября будет пасмурной, в столице пройдет дождь. Ночью температура воздуха упадет до +6°, а днем ​​воздух прогреется до 7−9° выше нуля.

Погода в Харькове будет теплой, город накроют ливни. Градусы опустятся до 7° тепла ночью и подпрыгнут до +13 тепла днем.

Погода в Одессе завтра будет наблюдаться очень теплая и пасмурная. Температурные показатели будут следующими: ночью прогнозируют 7−9° тепла, а днем ​​обещают 13−15° выше нуля.

Погодные условия во Львове в понедельник будут дождливыми и пасмурными, ожидается снег. Столбики термометров ночью покажут от +2 до +4° тепла, а днем ​​обещают 2−4° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 29 ноября прогнозируется спокойная — магнитных бурь не прогнозируют.

Источник: Gismeteo