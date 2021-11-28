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Ракурс

Мокрый снег и ливни накроют всю Украину (КАРТА)

28 ноя 2021, 15:15
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Погода в Украине 29 ноября будет преобладать пасмурная, синоптики прогнозируют ливни и мокрый снег по всей Украине, больше всего снега ожидается на западе. На юге и востоке Украины температура будет достигать +15° выше нуля.

Порывы ветра будут находиться в пределах 7−12 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Осадки в Европе. Карта: Gismeteo

Температура в Европе. Карта: GismeteoПогода в Киеве 29 ноября будет пасмурной, в столице пройдет дождь. Ночью температура воздуха упадет до +6°, а днем ​​воздух прогреется до 7−9° выше нуля.

Погода в Киеве. Карта: Gismeteo

Погода в Харькове будет теплой, город накроют ливни. Градусы опустятся до 7° тепла ночью и подпрыгнут до +13 тепла днем.

Погода в Харькове. Карта: GismeteoПогода в Одессе завтра будет наблюдаться очень теплая и пасмурная. Температурные показатели будут следующими: ночью прогнозируют 7−9° тепла, а днем ​​обещают 13−15° выше нуля.

Погода в Одессе. Карта: GismeteoПогодные условия во Львове в понедельник будут дождливыми и пасмурными, ожидается снег. Столбики термометров ночью покажут от +2 до +4° тепла, а днем ​​обещают 2−4° тепла.


Погода во Львове. Карта: GismeteoГеомагнитная обстановка в Украине 29 ноября прогнозируется спокойная — магнитных бурь не прогнозируют.

Геомагнитная обстановка. Карта: GismeteoИсточник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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