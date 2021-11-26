Зеленський прокоментував можливість повномасштабного нападу РФ. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n163608-zelenskyy-prokomentuvav-mojlyvist-povnomasshtabnogo-napadu-rf.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, прокоментував загрозу повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Він зазначив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак найближчим часом спробує сконтактувати з російською владою. Про це Зеленський заявив під час прес-марафону 26 листопада, відповідаючи на запитання журналістів.

Я щоденно розмовляю з різними лідерами, вчора були Шарль Мішель, Ангела Меркель. І вони дуже хочуть, щоб ми почали спілкуватись разом з ними з Російською Федерацією, — розповів президент.

Також Зеленський додав, що українська армія повністю контролює кордони нашої країни та готова до будь-якої ескалації.

Ми в стані війни вже вісім років і продовження потужної ескалації з боку Росії чи з боку бойовиків, яких підтримує Російська Федерація… Я вважаю, що така ймовірність може бути щодня. Однак вважаю, що зараз іде залякування, що завтра буде війна, — поділився думками глава держави.

Зеленський додав, що отримує щодня дані не лише від української розвідки, а й від країн-партнерів. Президент також нагадав, що Україна отримує від міжнародних партнерів інформаційну, технічну та фінансову допомогу.

Нагадаємо, можливий напад Росії на Україну залишається в центрі уваги суспільства та ЗМІ. Аналітики з Conflict Intelligence Team знайшли нові фото та відеозаписи, що свідчать про перекидання військ РФ до українського кордону.