Росія підвозить військову техніку до кордону з Україною - нові докази

https://racurs.ua/ua/n163530-rosiya-pidvozyt-viyskovu-tehniku-do-kordonu-z-ukrayinou-novi-dokazy-foto.html

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Напад Росії на Україну все ще в центрі уваги суспільства та ЗМІ. Аналітики з Conflict Intelligence Team знайшли нові фото та відеозаписи, що свідчать про перекидання військ РФ до українського кордону.

Вони стверджують, що «кількість техніки насторожує".

Conflict Intelligence Team (CIT) — це група російських незалежних блогерів, які займаються розслідуванням обставин збройних конфліктів за відкритими джерелами. Вони неодноразово публікували матеріали про агресивні наміри Кремля, зокрема, й навесні 2021 року.

Цього разу експертам вдалося виявити перекидання нової техніки у Воронезькій області, а також пересування ешелонів зі Ставропольського краю у бік загарбаного Росією Криму.

Висновки аналітиків CIT: Кремль стягує до кордону України військову техніку «в кількості, що насторожує, яку лише з натяжкою можна спробувати пояснити переозброєнням діючих частин».

Вони констатують, що перекидання військ відбувається порівняно повільно, але зазначають, що якщо нинішні темпи збережуться до січня, то загальна чисельність угруповання військ РФ біля кордону України значно перевищить показники квітня, коли Росія також стягувала війська до прикордонних регіонів.

Фіксується і прибуття російських військ до Криму.

Так чи інакше, ми згодні з оцінками розвідок, що готовність до можливої операції на підконтрольній українській владі території буде досягнута щонайменше не раніше початку наступного року, — зазначають аналітики CIT.

Нагадаємо, що західні ЗМІ та політики говорять про нарощування російських військ на кордоні з Україною вже протягом кількох тижнів. The New York Times і Bloomberg писали, що американська розвідка попереджала своїх союзників у Європі про можливість вторгнення Росії на українську територію.

Київ спочатку спростував можливість удару по своїй території, а згодом визнав небезпеку.

Росія категорично заперечує підозри у підготовці до військової операції, одночасно підкреслюючи, що пересування техніки та військ російською територією є виключно внутрішньою справою РФ.

Нагадаємо, українська розвідка заявила, що Росія зосередила понад 92 тис. військовослужбовців біля кордонів України та готується до нападу, що може розпочатися наприкінці січня — початку лютого 2022 року. Атака, ймовірно, охоплюватиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки з подальшими десантними операціями на території України, зокрема в Одесі та Маріуполі, а також меншим за масштабами вторгненням з боку Білорусі.