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Росія підвозить військову техніку до кордону з Україною - нові докази

Росія підвозить військову техніку до кордону з Україною — нові докази (ФОТО)

25 лис 2021, 09:38
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Напад Росії на Україну все ще в центрі уваги суспільства та ЗМІ. Аналітики з Conflict Intelligence Team знайшли нові фото та відеозаписи, що свідчать про перекидання військ РФ до українського кордону.

Вони стверджують, що «кількість техніки насторожує".

Conflict Intelligence Team (CIT) — це група російських незалежних блогерів, які займаються розслідуванням обставин збройних конфліктів за відкритими джерелами. Вони неодноразово публікували матеріали про агресивні наміри Кремля, зокрема, й навесні 2021 року.

Цього разу експертам вдалося виявити перекидання нової техніки у Воронезькій області, а також пересування ешелонів зі Ставропольського краю у бік загарбаного Росією Криму.

Росія підвозить військову техніку до кордону з Україною, фото - CIT

Висновки аналітиків CIT: Кремль стягує до кордону України військову техніку «в кількості, що насторожує, яку лише з натяжкою можна спробувати пояснити переозброєнням діючих частин».

Вони констатують, що перекидання військ відбувається порівняно повільно, але зазначають, що якщо нинішні темпи збережуться до січня, то загальна чисельність угруповання військ РФ біля кордону України значно перевищить показники квітня, коли Росія також стягувала війська до прикордонних регіонів.

Фіксується і прибуття російських військ до Криму.

Росія підвозить військову техніку до кордону з Україною, фото - CIT

Так чи інакше, ми згодні з оцінками розвідок, що готовність до можливої операції на підконтрольній українській владі території буде досягнута щонайменше не раніше початку наступного року, — зазначають аналітики CIT.

Росія підвозить військову техніку до кордону з Україною, фото - CIT

Росія підвозить військову техніку до кордону з Україною, фото - CIT

Нагадаємо, що західні ЗМІ та політики говорять про нарощування російських військ на кордоні з Україною вже протягом кількох тижнів. The New York Times і Bloomberg писали, що американська розвідка попереджала своїх союзників у Європі про можливість вторгнення Росії на українську територію.

Київ спочатку спростував можливість удару по своїй території, а згодом визнав небезпеку.

Росія категорично заперечує підозри у підготовці до військової операції, одночасно підкреслюючи, що пересування техніки та військ російською територією є виключно внутрішньою справою РФ.

Росія підвозить військову техніку до кордону з Україною, фото - CIT


Карта можливих ударів РФ, дані - ГУР МО

Нагадаємо, українська розвідка заявила, що Росія зосередила понад 92 тис. військовослужбовців біля кордонів України та готується до нападу, що може розпочатися наприкінці січня — початку лютого 2022 року. Атака, ймовірно, охоплюватиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки з подальшими десантними операціями на території України, зокрема в Одесі та Маріуполі, а також меншим за масштабами вторгненням з боку Білорусі.

Джерело: Ракурс


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