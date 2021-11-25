Порошенку пригадали святкування дня народження з Ердоганом

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Як Петро Порошенко в часи свого президентства святкував дні народження, розповіла нардеп від «Євросолідарності» Ірина Геращенко. За її словами, іменини Порошенка завжди припадали на відкриття Генеральної асамблеї ООН.

Насичений виступами і зустрічами день (а зовнішньополітичні радники і протокол формували йому графіки, щоб втиснути по максимуму переговорів) завжди закінчувався близько 22.00 і наша маленька делегація їхала в якийсь ресторан Нью-Йорка. Рахунок сплачував сам іменинник, — написала Геращенко у Фейсбук.

За її словами, у 2018 році після зустрічі з Тайїпом Ердонаном у розкішному готелі поблизу хмарочоса Трамп-Тауер, президент Туреччини подарував Порошенку святковий торт. Тоді сторони обговорювали «Байрактари».

Закінчується розмова, Ердоган широко посміхається, відчиняються двері і в приміщення заносять… іменинний торт. Турецький президент привітав Порошенка з днем народження, і пожартував, що інакше той зовсім забуде, що в нього сьогодні свято, — підсумувала Геращенко.



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