Порошенко вспомнили празднование дня рождения с Эрдоганом

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Как Петр Порошенко во время своего президентства праздновал дни рождения, рассказала нардеп от «Евросолидарности» Ирина Геращенко. По ее словам, именины Порошенко всегда приходились на открытие Генеральной ассамблеи ООН.

Насыщенный выступлениями и встречами день (а внешнеполитические советники и протокол формировали ему графики, чтобы вдавить по максимуму переговоров) всегда заканчивался около 22.00 и наша маленькая делегация ехала в какой-нибудь ресторан Нью-Йорка. Счет оплачивал сам именинник, — написала Геращенко в Фейсбук.

По ее словам, в 2018 году после встречи с Тайипом Эрдонаном в роскошной гостинице близ небоскреба Трамп-Тауэр президент Турции подарил Порошенко праздничный торт. Тогда стороны обсуждали «Байракторы».

Заканчиваются переговоры, Эрдоган широко улыбается, открывается дверь и в помещение заносят… именинный торт. Турецкий президент поздравил Порошенко с днем рождения, и пошутил, что иначе тот совсем забудет, что у него сегодня праздник, — подытожила Геращенко.



Напомним, 24 ноября журналист УП Михаил Ткач опубликовал расследование о юбилее Андрея Ермака. По его данным, Зеленский и Ермак 19 ноября покинули Банковую еще до окончания рабочего дня и улетели в Карпаты в резиденцию «Синегора». В воскресенье, 21 ноября, Ермак отпраздновал свой юбилей. Среди гостей были Татаров, Чернышев, а также близкий товарищ олигарха Игоря Коломойского, бизнесмен Тимур Миндич.