Ковид в Украине – почти 17 тыс. новых заражений и 628 смертей

https://racurs.ua/n163528-kovid-v-ukraine-pochti-17-tys-novyh-zarajeniy-i-628-smertey-infografika.html

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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 25 ноября подтвердили у 16 тыс. 943 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано уже 3 млн. 38 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом в четверг сообщает Министерство здравоохранения.

16 тыс. 943 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 ноября 2021 года. В частности, заболели 1 тыс. 451 ребенок и 304 медработника, — отметили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 3 тыс. 404 человека; летальных исходов — 628.

За все время пандемии в Украине умер 83 тыс. 541 пациент.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Киеве (1 тыс. 688),

Запорожской области (1 тыс. 66),

Львовской области (1 тыс. 48),

Полтавской области (967),

Донецкой области (924).



Согласно данным ресурса Worldometer, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина находится на 17-м месте по распространению и количеству смертей от COVID-19.

Напомним, 24 ноября Кабинет министров ввел новые ограничения в карантинных зонах и сократил срок действия «желтых» COVID-сертификатов. Теперь в «желтой» зоне все посетители и персонал общественных заведений должны быть вакцинированы по крайней мере одной дозой или иметь сертификат о выздоровлении или отрицательном тесте.