Ермак и Банковая жестко ответили СМИ за авиацию ГСЧС на юбилее в Гуте

https://racurs.ua/n163527-ermak-i-bankovaya-jestko-otvetili-smi-za-aviaciu-gschs-na-ubilee-v-gute.html

Ракурс

Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, ответил на расследование журналистов о четырехдневном праздновании своего юбилея в государственной резиденции «Синегора» в карпатском селе Гута. Он утверждает, что для вечеринки авиация Госслужбы по чрезвычайным ситуациям не привлекалась, а самого празднования не было.

Об этом Ермак написал на собственной Facebook-странице после выхода материала «Украинской правды». Подобный официальный комментарий с защитой Ермака появился на странице Офиса президента.

Нынешний юбилей я никак особо не отмечал, только в понедельник (22 ноября — ред.) заехал к родителям. Выгреб от мамы, что редко у них бываю и что выгляжу уставшим. Во вторник (23 ноября — ред.) выделил один час, чтобы принять поздравления от коллег в Офисе президента, — заявил Ермак.

Далее чиновник пересказал позицию Офиса президента о том, что:

четырехдневного празднования не было;

гостей на вертолетах ГСЧС никто не возил;

в госрезиденции 20 ноября был Владимир Зеленский, передвигавшийся вертолетами;

в Гуту заезжал только министр развития общин и территорий Алексей Чернышев;

скандальный замглавы ОПУ Олег Татаров в Гуту не приезжал.

В пятницу президент работал в Киеве — на Банковой. Вечером того дня отбыл в резиденцию в Гуте. В воскресенье глава государства был в Киеве на соответствующих мероприятиях, посвященных годовщине начала Революции достоинства… Пользование резиденцией в течение одного-двух дней, как и вертолетами… происходило согласно обычным протоколам по перемещению президента и его сотрудников, — заявили на Банковой.



Напомним, 24 ноября журналист УП Михаил Ткач опубликовал расследование о юбилее Андрея Ермака. По его данным, Зеленский и Ермак 19 ноября покинули Банковую еще до окончания рабочего дня и улетели в Карпаты в резиденцию «Синегора». В воскресенье, 21 ноября, Ермак отпраздновал свой юбилей. Среди гостей были Татаров, Чернышев, а также близкий товарищ олигарха Игоря Коломойского, бизнесмен Тимур Миндич.