Зеленский и Ермак. Фото: УП

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Андрей Ермак, глава Офиса президента, праздновал свой 50-й день рождения на госдаче в Карпатах вместе с президентом Владимиром Зеленским.

Гостей доставляли с помощью вертолетов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которые «подвозили» людей в резиденцию. Об этом говорится в расследовании «Украинской правды».

Журналисты установили, что Зеленский и Ермак в пятницу днем ​​покинули Банковую до окончания рабочего дня и полетели в Карпаты в государственную резиденцию президента Украины Синегора, где в воскресенье Андрей Ермак должен был отпраздновать юбилей.

Согласно данным публичных онлайн радаров, президентский борт из Киева не прилетал, в отличие от президента. Расследователи установили, что в пятницу утром, 19 ноября, из Киева в Ивано-Франковск прилетел чартер, имеющий отношение к группе «Приват» Игоря Коломойского. Борт почти сразу вернулся в Киев. Был ли президент Зеленский или руководитель его офиса Ермак на борту — пока не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть.

21 ноября около 10 утра Зеленский и Ермак появились на Институтской в Киеве — в 12.00 президент награждал воинов, а уже в 13.00 вертолет ГСЧС взлетел с базы спасателей в Козине.

Вертолет ГСЧС прилетел в Борисполь почти в 16.00, что может говорить о том, что президент и руководитель его офиса могли добраться на работу на Банковую около пяти часов вечера. А это означает что Зеленский во время такой острой внутренней и внешней ситуации летал в горы на дачу на четыре дня.

Источник: Украинская правда