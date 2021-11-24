Зеленський і Єрмак. Фото: УП

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Андрій Єрмак, голова Офісу президента, святкував свій 50-тий день народження на держдачі в Карпатах разом із президентом Володимиром Зеленським.

Гостей доставляли за допомогою гелікоптерів Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які «підвозили» людей до резиденції. Про це йдеться в розслідуванні «Української правди».

Журналісти встановили, що Зеленський і Єрмак у п’ятницю вдень залишили Банкову до закінчення робочого дня й полетіли в Карпати до державної резиденції президента України Синьогора, де в неділю Андрій Єрмак мав відсвяткувати ювілей.

Згідно з даними публічних онлайн радарів, президентський борт із Києва не прилітав, на відміну від президента. Розслідувачі встановили, що в п’ятницю вранці 19 листопада з Києва до Івано-Франківська прилетів чартер, що має стосунок до групи «Приват» Ігоря Коломойського. Борт майже одразу повернувся до Києва. Чи був президент Зеленський або керівник його офісу Єрмак на борту — наразі не вдалося ані підтвердити, ані спростувати.

21 листопада близько 10 ранку Зеленський і Єрмак з’явилися на Інститутській у Києві — о 12.00 президент нагороджував воїнів, а вже о 13.00 гвинтокрил ДСНС злетів із бази рятувальників у Козині та за дві години здійснив посадку в Івано-Франківську.

Гелікоптер ДСНС прилетів у Бориспіль майже о 16.00, що може говорити про те, що президент і керівник його офісу могли дістатися на роботу на Банкову близько п’ятої години вечора. А це означає що Зеленський під час такої гострої внутрішньої й зовнішньої ситуації літав у гори на дачу на чотири дні.

Джерело: Українська правда