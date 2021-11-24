Масову вакцинацію громадян Україна пообіцяла МВФ. Фото: istock

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Вакцинація від коронавірусу населення України стала умовою для отримання чергового траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Україна зобов’язалася у меморандумі з МВФ вакцинувати 17 мільйонів громадян до кінця 2021 року. Про це йдеться у тексті меморандуму, який оприлюднила прес-служба Міністерства фінансів України.

Визнаючи, що зусилля щодо вакцинації є ключовими для підтримки економічного відновлення, ми (Україна — ред.) забезпечили достатній запас вакцин і прагнемо вакцинувати принаймні 17 мільйонів осіб до кінця 2021 року, — йдеться у документі.



У меморандумі зазначається, що кількість вакцин, що закуплена українським урядом цього року, є достатньою для досягнення такого показника.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу не є шкідливою навіть у тому випадку, якщо людина вже захворіла, але перебуває в інкубаційному періоді.