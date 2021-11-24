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Вакцинація. Фото: istock

Вакцинувався хворим — вчений пояснив, чи погіршить щеплення стан людини

24 лис 2021, 16:48
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Вакцинація від коронавірусу не є шкідливою навіть у тому випадку, якщо людина вже захворіла, але перебуває в інкубаційному періоді.

Щеплення не сприятиме тяжкому перебігу коронавірусу. Таку заяву зробив імунолог Федір Лапій, передає BBC.

Вакцинацію не розглядають як екстрену профілактику Covid-19. Потрібен час і дві дози, щоби розвинути імунну відповідь і захист від тяжкого перебігу ковіду. Але, якщо вакцинувати людину в інкубаційному періоді, тобто, коли хвороба є, але ще немає симптомів, це не зашкодить і не буде сприяти більш тяжкому перебігу Covid-19 — заявив він.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лікувати коронавірус в Україні дозволили ще двома препаратами. Кабмін додав «Молнупіравір» та «Ритонавір» до переліку засобів, які використовуються для лікування COVID-19.

Джерело: BBC

Джерело: Ракурс


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