Вакцинація. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163514-vakcynuvavsya-hvorym-vchenyy-poyasnyv-chy-pogirshyt-scheplennya-stan-ludyny.html

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Вакцинація від коронавірусу не є шкідливою навіть у тому випадку, якщо людина вже захворіла, але перебуває в інкубаційному періоді.

Щеплення не сприятиме тяжкому перебігу коронавірусу. Таку заяву зробив імунолог Федір Лапій, передає BBC.

Вакцинацію не розглядають як екстрену профілактику Covid-19. Потрібен час і дві дози, щоби розвинути імунну відповідь і захист від тяжкого перебігу ковіду. Але, якщо вакцинувати людину в інкубаційному періоді, тобто, коли хвороба є, але ще немає симптомів, це не зашкодить і не буде сприяти більш тяжкому перебігу Covid-19 — заявив він.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лікувати коронавірус в Україні дозволили ще двома препаратами. Кабмін додав «Молнупіравір» та «Ритонавір» до переліку засобів, які використовуються для лікування COVID-19.

Джерело: BBC