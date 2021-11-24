Прогноз погоди в Україні на грудень дали синоптики. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n163513-prognoz-pogody-v-ukrayini-na-gruden-daly-synoptyky.html

Ракурс

Погода в Україні у грудні 2021 року буде близькою до кліматичної норми.

Середня місячна температура повітря передбачається від 4° морозу до 3° тепла, що близько до норми. А місячна кількість опадів очікується 33−78 мм, в гірських районах місцями 81−105 мм. Це теж у межах норми. Про це йдеться у прогнозі погоди, який розміщений на сайті Укргідрометцентру.

У кліматичній характеристиці першого місяця зими йдеться про те, що середня місячна температура повітря очікується 1−5° морозу, на Закарпатті та півдні країни місцями 0−2° тепла, в Криму до 6° вище нуля. У грудні середня місячна кількість опадів складає 30−66 мм, на Закарпатті, в Карпатах та гірських районах Криму 76−139 мм.

Синоптики наголошують, що у переважній більшості областей утворюється сніговий покрив, але це не фіксується щороку на Півдні. У грудні традиційно переважає сильний вітер та хуртовини й налипанням мокрого снігу. Під час відлиг спостерігаються тумани та ожеледь.

За інформацією Гідрометцентру, абсолютний мінімум температури повітря у грудні — 24−32° морозу, у східних, північно-східних та Чернівецькій областях місцями 33−35° морозу, на Прикарпатті до 38° морозу, на Закарпатті та півдні країни місцями 17−23° морозу, а на півдні Криму 10−19° морозу.

Максимально повітря у грудні прогрівалося до 10−18° тепла, на Прикарпатті та півдні країни до 20° тепла, на півдні Криму до 25° вище нуля.

Нагадаємо, в Гідрометцентрі заявляли, що у листопаді 2021 року середня місячна температура в Україні очікується на рівні 1−7° тепла. Це близько до кліматичної норми.