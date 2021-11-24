На курс гривні тиснуть дорогі енергоносії та ігнорування держоблігацій - Нацбанк

https://racurs.ua/ua/n163512-kurs-gryvni-prognuvsya-pid-tyskom-dorogyh-energonosiyiv-i-malym-popytom-na-ovdp.html

Ракурс

Обмінний курс гривні до долара послаблюється другий тиждень поспіль. За останній тиждень — на 1,7%.

На думку голови Ради Нацбанку Богдана Данилишина, динаміка курсу визначається переважанням попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків над пропозицією. Ця ситуація характерна як на сегменті спот, так і форвард. Попри збільшення пропозиції іноземної валюти від експортерів (аграрна та металургійна галузі) низхідну динаміку курсу спричиняють зростання попиту на валюту.

Причинами цього є дорожнеча імпортованих енергоносіїв на міжнародних ринках і слабкий попит нерезидентів на державні цінні папери (ОВДП).

На готівковому сегменті чистий попит на іноземну валюту з боку фізичних осіб зростає та з початку листопада досяг майже 200 млн. дол. Чиста купівля банками готівкової іноземної валюти з початку року скоротилася до 1 млрд. дол.

На думку Данилишина, надходження траншу МВФ за результатами першого перегляду програми Stand-by у розмірі близько 700 млн. дол. підтримає макроекономічну та фінансову стабільність.

Нагадаємо, курс долара в Україні 24 листопада виріс до максимуму з початку вересня. Нацбанк встановив його на рівні 26,86 грн. Це на 21 коп. більше у порівнянні з попереднім банківським днем. Водночас євро став дорожчим на 18 коп.