Ризик війни - українські облігації і гривня дешевшають, але до паніки ще далеко

https://racurs.ua/ua/n163489-ryzyk-viyny-ukrayinski-obligaciyi-i-gryvnya-deshevshaut-ale-do-paniky-sche-daleko.html

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Українська розвідка публічно заявила про можливий новий виток російської агресії, американські видання підтверджують слова керівника ГУР Кирила Буданова з посиланням на дані розвідки США та ЄС.

Війна зазвичай негативно впливає на фондові ринки, які заздалегідь реагують на загрозу нападу.

LIGA.net опитала фінансистів та аналітиків щодо воєнних приготувань РФ. Вони переконують, що ризики для України є, але до панічнних настроїв ще далеко.

Цінні папери не валяться

Наразі падають ціни на українські єврооблігації, які є основним маркером настрою закордонних інвесторів. Боргові зобов’язання Києва щодня втрачають по 1,5%-2% ціни.

Фінансові аналітики, яких опитала «Ліга», переконують, що п’ятирічні бонди уряду мають дохідність 7,5% (6,6% у березні 2021 року). Востаннє такі цифри були у карантинному жовтні 2020 року.

Одночасно падають і російські облігації, оскільки на тлі ймовірного нападу інвестиції в російський борг стають токсичними.

Курс гривні

Національна валюта слабшає помірно. За два тижні гривня, яка увесь 2021 рік тільки зміцнювалася, втратила понад 2%. Причина цього явища — загроза з боку РФ. Курс гривні послаблює й відтік інвесторів з внутрішнього держборгу (ОВДП). Він поки незначний, а девальвація вписується у параметри бюджету-2021.

Якщо російські війська й далі стоятимуть біля кордонів України, Кабмін не зможе позичати гроші у приватних кредиторів під прийнятні відсотки.

Аналітик Сергій Фурса розповів, що ситуацію істотно не виправив й новий транш МВФ, який уряд отримав 23 листопада.

700 млн дол. могли б позитивно вплинула б на інвестклімат, але не за нинішніх обставин.

Наразі реакція інвесторів свідчить швидше не про віру у напад РФ, а про оцінку його ймовірності.

Чи буде ситуація на ринках погіршуватися?

Усе залежить від адекватності чи неадекватності дій Росії. Ескалація одразу позначиться на українських цінних паперах. У разі стабілізації все повернеться до звичних рівнів — як і після ескалації навесні 2021 року.

До кінця року нам не треба позичати у приватних кредиторів, тому для нас це не важливо. Для нас важливо, щоб увесь світ допоміг подолати теоретичну загрозу. Якщо війна, то не важливий курс долара чи котирування облігацій, — вважають аналітики.

Нагадаємо, українська розвідка заявила, що Росія зосередила понад 92 тис. військовослужбовців біля кордонів України та готується до нападу, що може розпочатися наприкінці січня — початку лютого 2022 року. Атака, ймовірно, охоплюватиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки з подальшими десантними операціями на території України, зокрема в Одесі та Маріуполі, а також меншим за масштабами вторгненням з боку Білорусі.

За інформацією Financial Times, цієї зими існує «висока ймовірність» дестабілізації ситуації в Україні з боку РФ.

Джерело: «Ліга»