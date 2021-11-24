Риск войны — украинские облигации и гривна дешевеют, но до паники еще далеко

https://racurs.ua/n163489-risk-voyny-ukrainskie-obligacii-i-grivna-desheveut-no-do-paniki-esche-daleko.html

Ракурс

Украинская разведка публично заявила о возможном новом витке российской агрессии, американские издания подтверждают слова руководителя ГУР Кирилла Буданова со ссылкой на данные разведки США и ЕС.

Война обычно оказывает негативное влияние на фондовые рынки, которые заранее реагируют на угрозу нападения.

Ресурс LIGA.net опросил финансистов и аналитиков по поводу военных приготовлений РФ. Они убеждают, что риски для Украины есть, но до панических настроений еще далеко.

Ценные бумаги не валятся

В эти дни падают цены на украинские еврооблигации, являющиеся основным маркером настроения зарубежных инвесторов. Долговые обязательства Киева ежедневно теряют по 1,5%-2% цены.

Финансовые аналитики, опрошенные «Лигой», рассказали, что пятилетние бонды правительства сейчас имеют доходность 7,5% (6,6% в марте 2021 года). Последний раз такие цифры были в карантинном октябре 2020 года.

Одновременно падают и российские облигации, поскольку на фоне предполагаемого нападения инвестиции в российский долг становятся токсичными.

Курс гривны

Национальная валюта слабеет умеренно. За две недели гривна, которая весь 2021 год только укреплялась, потеряла более 2%. Причина этого явления — угроза со стороны РФ. Курс гривны ослабевает и отток инвесторов по внутреннему госдолгу (ОВГЗ). Он пока незначителен, а девальвация вписывается в параметры бюджета-2021.

Если российские войска будут и дальше стоять у границ Украины, Кабмин не сможет одалживать деньги у частных кредиторов под приемлемые проценты.

Аналитик Сергей Фурса рассказал, что ситуацию не исправил и новый транш МВФ, который правительство получило 23 ноября.

700 млн дол. могли бы положительно повлиять на инвестклимат, но не при нынешних обстоятельствах.

Пока реакция инвесторов свидетельствует скорее не о вере в нападение РФ, а об оценке его вероятности.

Будет ли ситуация на рынках ухудшаться?

Все зависит от адекватности или неадекватности действий России. Эскалация сразу отразится на украинских ценных бумагах. В случае стабилизации все вернется на привычные уровни — как и после эскалации весной 2021 года.

До конца года нам не нужно занимать у частных кредиторов, поэтому для нас это не важно. Для нас важно, чтобы весь мир помог преодолеть теоретическую угрозу. Если война, то не важен курс доллара или котировки облигаций, — считают аналитики.



Напомним, украинская разведка заявила, что Россия сосредоточила более 92 тыс. военнослужащих у границ Украины и готовится к нападению, которое может начаться в конце января — начале февраля 2022 года. Атака, вероятно, будет охватывать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки с последующими десантными операциями на территории Украины, в частности в Одессе и Мариуполе, а также меньшим по масштабам вторжением со стороны Беларуси.

По информации Financial Times, этой зимой существует «высокая вероятность» дестабилизации ситуации в Украине со стороны РФ.