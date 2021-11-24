Коронавирус в Украине. Фото: Львовская инфекционная больница

https://racurs.ua/n163488-korona-spadaet-zagrujennost-koek-s-kislorodom-normalizovalas-karta.html

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«Красная» зона эпиднебезопасности по состоянию на 23 ноября представлена Киевом и 18 областями.

Эта зона представлена Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областями. В «оранжевой» зоне находятся Закарпатская, Полтавская, Харьковская и Черновицкая области. «Желтой» зоне соответствуют только Кировоградская и Тернопольская области. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Отмечается, что ни в одном регионе не превышен показатель загруженности коек с кислородом, отведенных для лечения больных ковидом. По Украине этот показатель составляет 53,6% при определенном предельном уровне в 65%. В Киеве показатель загруженности кроватей с кислородом составляет 61%. Наилучшая ситуация в этом случае в Черновицкой области — 35,9%.

Также в Минздраве отметили, что уровень заболеваемости коронавирусом, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, по стране составляет 621 на 100 тыс. населения. В столице уровень заболеваемости составляет 630 на 100 тыс. населения. Самые высокие показатели и Николаевщине и Полтавщине — 1 тыс. 13 и 946 на 100 тыс. населения.

Напомним, 23 ноября коронавирусом в Украине заразились 14 тыс. 325 украинцев, среди них 1 тыс. 183 ребенка и 287 медработников. От осложнений болезни скончались 595 человек, а госпитализировали 4 тыс. 77 человек.