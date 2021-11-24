Коронавірус в Україні. Фото: Львівська інфекційна лікарня

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«Червона» зона епіднебезпеки станом на 23 листопада представлена Києвом та 18 областями.

Ця зона представлена Вінницькою, Волинською, Дніпропетровською, Донецькою, Житомирською, Запорізькою, Івано-Франківською, Київською, Луганською, Львівською, Миколаївською, Одеською, Рівненською, Сумською, Херсонською, Хмельницькою, Черкаською та Чернігівською областями. У «помаранчевій» зоні перебувають Закарпатська, Полтавська, Харківська та Чернівецька області. «Жовтій» зон відповідають лише Кіровоградська та Тернопільська області. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що в жодному регіоні не перевищено показник завантаженості ліжок з киснем, відведених для лікування хворих на ковід. По Україні цей показник становить 53,6% при визначеному граничному рівні у 65%. У Києві показник завантаженості ліжок із киснем становить 61%. Найкраща ситуація у цьому випадку у Чернівецькій області — 35,9%.

Також у МОЗ відзначили, що рівень захворюваності на коронавірус, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, по країні становить 621 на 100 тис. населення. У столиці рівень захворюваності становить 630 на 100 тис. населення. Найвищі показники та Миколаївщині та Полтавщині — 1 тис. 13 та 946 на 100 тис. населення.

Нагадаємо, 23 листопада коронавірусом в Україні інфікувалися 14 тис. 325 українців, серед них 1 тис. 183 дитини та 287 медпрацівників. Від ускладнень хвороби померли 595 людей, а госпіталізували 4 тис. 77 осіб.