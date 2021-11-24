Перемога в лотереї обернулася жахом для сімей у Мексиці

Лотерея. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163511-peremoga-v-lotereyi-obernulasya-jahom-dlya-simey-u-meksyci.html

Ракурс

У Мексиці бандити вимагають від батьків дітей із дитячого садка, що виграли в лотерею, поділитися грошима й погрожують «щасливчикам» розправою.

Батьки змушені ховатися в селах через шантаж мафії. Про це повідомляє ВВС.

Інцидент стався в місті Окосинго з населенням близько 200 тис. осіб, розташованому в південному штаті Чьяпас. У вересні 2020 року колектив дитсадка виграв 950 тис. доларів в одну з найвідоміших лотерей у Мексиці — президентську «лотерею з літаком».

Квиток ясла отримали в подарунок від анонімного благодійника в межах програми з розподілу лотерейних білетів серед бідних шкіл, ясел та дитсадків, і він виявився виграшним. Вирішили, що виграшем розпорядяться батьки дітей, які ходять у ясла. У такий спосіб володарями призу стали кількадесят сімей.

Спочатку на будівлі дитсадка вирішили встановити новий дах, але вже невдовзі на зв’язок із батьками почали виходити представники банди Los Petules. Вони вимагали, щоби батьки дітей віддали їм частину виграшу. Водночас батьки відмовилися і встановили новий дах.

Після цього їм почали надходити погрози — у березні в батька одного з дітей стріляли. У жовтні 28 сімей через напади бандитів на жінок і дітей змушені були залишити місто і сховатися в селі неподалік. Вони написали колективне звернення, у якому заявили, що їм продовжують погрожувати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зірвати джекпот американцю пощастило тричі за чотири роки. Житель Північної Кароліни Террі Сплаун роками купував лотерейні білети різних компаній в одному магазині.