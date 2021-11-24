Победа в лотерее обернулась кошмаром для семей в Мексике

Лотерея. Фото: istock

https://racurs.ua/n163511-pobeda-v-loteree-obernulas-koshmarom-dlya-semey-v-meksike.html

Ракурс

В Мексике бандиты требуют от выигравших в лотерею родителей детей из детского сада поделиться деньгами и угрожают «счастливчикам» расправой.

Родители вынуждены скрываться в деревнях из-за шантажа мафии. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в городе Окосинго с населением около 200 тыс. человек, расположенном в южном штате Чьяпас. В сентябре 2020 года коллектив детсада выиграл 950 тыс. долларов в одну из самых известных лотерей в Мексике — президентскую «лотерею с самолетом».

Билет ясли получили в подарок от анонимного благотворителя в рамках программы по распределению лотерейных билетов среди бедных школ, яслей и детских садов, и он оказался выигрышным. Было решено, что выигрышем распорядятся родители детей, которые ходят в ясли. Таким образом, обладателями приза стали несколько десятков семей.

Сначала на здании детсада решили установить новую крышу, но уже вскоре на связь с родителями начали выходить представители банды Los Petules. Они требовали, чтобы родители детей отдали им часть выигрыша. В то же время родители отказались и установили новую крышу.

После этого им начали поступать угрозы — в марте в отца одного из детей стреляли. В октябре 28 семей из-за нападений бандитов на женщин и детей вынуждены были покинуть город и укрыться в деревне неподалеку. Они написали коллективное обращение, в котором заявили, что им продолжают угрожать.

Напомним, ранее мы сообщали, что сорвать джекпот американцу посчастливилось трижды за четыре года. Житель Северной Каролины Терри Сплаун годами покупал лотерейные билеты разных компаний в одном магазине.