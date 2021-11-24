Нужно ли после ковида вакцинироваться. Фото: novochgrad.ru

https://racurs.ua/n163510-nujno-li-posle-kovida-vakcinirovatsya-novye-obyasneniya-immunologa.html

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Вакцинироваться от коронавируса стоит людям, перенесшим ковид.

Последняя рекомендация от ВОЗ, которую опубликовали в сентябре, говорит, что можно отсрочить прививку после коронавируса лишь на три месяца. В Украине разрешают проводить прививки уже через 28 дней после появления первых симптомов. Это безопасно. Об этом заявил иммунолог и председатель национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, передает «ВВС Україна».

По его словам, по желанию, прививку можно получить и раньше — через 28 дней после начала болезни. В Украине тем, кто переболел, делают две дозы.

Лапий простыми словами объяснил формирование иммунной памяти у человека.

Если бы вам один раз дали прочитать стихотворение, то вы бы его прочитали и поняли, о чем идет речь, но вряд ли вы могли бы его воспроизвести без остановки и без ошибок. Для того, чтобы стихотворение воспроизвести и его процитировать, когда вы уставшие, сонные, после длительного перерыва, вам его надо прочитать несколько раз. Так работает и иммунная система. Когда человек впервые болеет — это можно назвать первичным иммунным ответом. Дальнейшая встреча с возбудителем позволяет сформулировать лучшую иммунную память и уже говорить не о количестве, а о качестве этой памяти, — отметил иммунолог.

Врач добавил, что вакцинация — это дополнительная тренировка для иммунной системы тех, кто поборол ковид. Подчеркнул, что нужно вакцинировать тех, кто переболел для более длительной и лучшей защиты. Также вакцина может помочь больным с постковидными синдромами избавиться от усталости, сонливости, апатии.

Напомним, мировые ученые рассказали, как влияет на иммунитет третья доза препаратами AstraZeneca или Pfizer, которую вводят после курса китайской вакцины CoronaVac.

Источник: «ВВС Україна»