Код на плакатах антивакцинаторов в Киеве привел на сайт партии Путина

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QR-код на плакатах антивакцинаторов в Киеве привел на сайт партии Путина «Единая Россия».

Участники акции 24 ноября протестовали в центре Киева против принудительной вакцинации, а также требовали отпустить своего лидера Остапа Стахива. Журналисты обнаружили, что на одном из плакатов использовали QR-код сайта пропутинской партии «Единая Россия».

Если отсканировать перечеркнутый QR-код с плакатов, то можно попасть на главную страницу сайта подконтрольных президенту РФ «единороссов».

Все QR-коды на лозунгах митингующих были зачеркнуты, поэтому их трудно просканировать. Однако на одной из фотографий некоторые телефоны смогли это сделать.

Эту информацию позже подтвердили и Совете нацбезопасности и обороны.

В среду несколько тысяч человек пришли в правительственный квартал Киева на так называемый марш свободы. В ходе митинга антивакцинаторы сначала протестовали против карантина и перекрывали дороги. Затем они отправились к СБУ с требованием отпустить одного из лидеров антивакцинаторского движения Остапа Стахива.

Его суд во Львове 18 ноября отправил в СИЗО на 60 дней. Стахива называют одним из организаторов антивакцинаторских протестов в Украине. Следствие считает его подозреваемым в совершении действий, направленных на свержение конституционного строя и захват государственной власти.

Силовики ранее заявляли, что блокировали всеукраинскую сеть антивакцинаторов, участников которой могли финансировать россияне.