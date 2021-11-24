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Код на плакатах антивакцинаторов в Киеве привел на сайт партии Путина
Код на плакатах антивакцинаторов в Киеве привел на сайт партии Путина (ВИДЕО)https://racurs.ua/n163509-kod-na-plakatah-antivakcinatorov-v-kieve-privel-na-sayt-partii-putina-video.htmlРакурс
QR-код на плакатах антивакцинаторов в Киеве привел на сайт партии Путина «Единая Россия».
Участники акции 24 ноября протестовали в центре Киева против принудительной вакцинации, а также требовали отпустить своего лидера Остапа Стахива. Журналисты обнаружили, что на одном из плакатов использовали QR-код сайта пропутинской партии «Единая Россия».
Если отсканировать перечеркнутый QR-код с плакатов, то можно попасть на главную страницу сайта подконтрольных президенту РФ «единороссов».
Все QR-коды на лозунгах митингующих были зачеркнуты, поэтому их трудно просканировать. Однако на одной из фотографий некоторые телефоны смогли это сделать.
Эту информацию позже подтвердили и Совете нацбезопасности и обороны.
В среду несколько тысяч человек пришли в правительственный квартал Киева на так называемый марш свободы. В ходе митинга антивакцинаторы сначала протестовали против карантина и перекрывали дороги. Затем они отправились к СБУ с требованием отпустить одного из лидеров антивакцинаторского движения Остапа Стахива.
Его суд во Львове 18 ноября отправил в СИЗО на 60 дней. Стахива называют одним из организаторов антивакцинаторских протестов в Украине. Следствие считает его подозреваемым в совершении действий, направленных на свержение конституционного строя и захват государственной власти.
Силовики ранее заявляли, что блокировали всеукраинскую сеть антивакцинаторов, участников которой могли финансировать россияне.
Антивакцинатори у Києві протестують із плакатами, на яких зображені перекреслені QR-коди, які ведуть на сайт кремлівської партії «Єдінай Расії» pic.twitter.com/7GEQkbxdNZ
— НВ (@tweetsNV) November 24, 2021
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