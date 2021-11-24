Код на плакатах антивакцинаторів у Києві привів на сайт партії Путіна., фото - УП

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QR-код на плакатах антивакцинаторів у Києві привів на сайт партії Путіна «Єдина Росія».

Учасники акції 24 листопада протестували у середмісті Києва проти примусової вакцинації, а також вимагали відпустити свого лідера Остапа Стахіва. Журналісти виявили, що на одному з плакатів використали QR-код сайту пропутінської партії «Єдина Росія».

Якщо відсканувати перекреслений QR-код із плакатів — можна потрапити на головну сторінку сайту підконтрольних президенту РФ «єдиноросів».

Усі QR-коди на гаслах мітингарів були закреслені, тому їх важко просканувати. Однак на одній із фотографій деякі телефони змогли це зробити.

Цю інформацію згодом підтвердили і в Раді нацбезпеки та оборони.

У середу кілька тисяч людей прийшли в урядовий квартал Києва на так званий «марш свободи». Під час мітингу антивакцинатори спочатку протестували проти карантину під Верховною Радою та перекривали дороги. Потім вони вирушили до СБУ з вимогою відпустити одного з лідерів антивакцинаторського руху Остапа Стахіва.

Його суд у Львові 18 листопада відправив у СІЗО на 60 днів. Стахіва називають одним з організаторів антивакцинаторських протестів в Україні. Слідство вважає його підозрюваним у вчиненні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та захопленні державної влади.

Силовики раніше заявляли, що заблокували всеукраїнську мережу антивакцинаторів, учасників якої могли фінансувати росіяни.