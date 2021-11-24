Марш антивакцинаторів у Києві, фото - Суспільне

https://racurs.ua/ua/n163491-antyvakcynatory-na-marshi-u-kyievi-vymagaut-zvilnyty-svogo-lidera-translyaciya.html

Ракурс

У Києві під Верховною Радою 24 листопада відбувається акція противників «примусової вакцинації» від коронавірусу.

Учасники вимагають скасувати карантинні обмеження та збираються передати президенту Володимиру Зеленському звернення. Хода відбувається від парламенту до Офісу президента.

Організаторими акції стали «Добровольчий рух ОУН» та «Права людини» Остапа Стахіва, який зараз перебуває під вартою за підозрою в підбурюванні до повалення конституційного ладу в Україні. Учасники так званого «Маршу свободи» сьогодні вимагають також звільнення Стахіва.

«Ракурс» повідомляв, що поліція столиці перекрила рух кількома центральними вулицями Києва до 17.00.

Лідер організації «Добровольчий рух ОУН» Микола Коханівський напередодні проанонсував збір у себе в Facebook та закликав українців «повставати проти примусової вакцинації».

Зазначимо, що в Україні відсутнє поняття «примусова вакцинація» — усі щеплення є рекомендованими. Вакцинація проти СOVID-19 є обов’язковою через пандемію за наказом Міністерства охорони здоров’я лише для працівників закладів освіти та органів влади. Від вакцинації можна відмовитися, якщо у людини є протипоказання до щеплень і це підтверджено довідкою від лікаря.